Veranstaltungen bieten Abenteuer

Lauda-Königshofen.Endlich ist es wieder soweit. Am 26. Juli beginnen die Sommerferien in Baden-Württemberg. Auch dieses Jahr gibt es für die Schüler in Lauda-Königshofen ein interessantes und abwechslungsreiches Ferienprogramm. Die Stadtverwaltung hat sich zusammen mit den städtischen Vereinen und Organisationen ein umfangreiches Angebot ausgedacht, damit es in den „großen Ferien“ nicht langweilig wird. Sport, Action, Basteln, gemeinsam mit anderen Kindern die Natur entdecken: Das Ferienprogramm hat es mal wieder in sich und steckt voller Abenteuer.

Auch diesmal könen sich die Interessenten wieder online unter www.lauda-koenigshofen.feripro.de oder persönlich anmelden. Die Plätze werden am Freitag, 20. Juli, zum Teil online und zum Teil bei der persönlichen Anmeldung vergeben. Falls die Online-Plätze belegt sind, habt ihr noch eine zweite Chance. Somit könnt ihr euch von 16 bis 18 Uhr im Rathaus in der Tourist-Info anmelden. Die Internetseite www.lauda-koenigshofen.feripro.de wir an diesem Tag um 14 Uhr freigeschalten.Zur Bindung der Kinder an die Termine wird bei der Anmeldung ein Euro pro Kind und Veranstaltung erhoben, eine telefonische Anmeldung ist leider nicht möglich.

Ab Montag, 23. Juli, werden dann die Restplätze ab 8 Uhr in der Tourist-Info im Rathaus, persönlich, telefonisch, online und per E-Mail (feripro@lauda-koenigshofen.de) vergeben. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass über das Wochenende abgegebene Anmeldungen erst am Montag bearbeitet werden können. Das Programmheft liegt ab dem morgigen Dienstag in den Schulen, Kindergärten und Verwaltungsstellen der Stadt Lauda-Königshofen aus. Bis dahin könnt ihr euch schon vorab eure Lieblingsprogrammpunkte unter www.lauda-koenigshofen.feripro.de oder bei auf der Homepage in der PDF-Version ausgucken. stv