Verantwortung für die Gemeinschaft wird wichtiger

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Dieter Ilg auf die, auch im Ortsverband, anstehenden 70 Jahre ein. Nach den Wirren eines Krieges war der Einsatz des gegründeten Verbandes dringend erforderlich. Denn anfangs hatte der VdK-Einsatz den Kriegsopfern gegolten. Aber im Laufe der Jahrzehnte wurde der VdK auch für Menschen mit Behinderung, für Rentner und Senioren, sowie für andere sozial benachteiligte Menschen eine Lobby. Im gesamtpolitischen Gefüge hat sich der VdK wortgewaltig einen Namen gemacht.

Der Schriftführer Herbert Alexander Gebhardt berichtete über die Aktivitäten des Ortsverbandes, wie über Themen „Sucht im Alter“, um den jüdischen Friedhof in Unterbalbach, um den Pflegestützpunkt des Main-Tauber-Kreises und um die Einführung eines Erziehungsgehaltes, sowie die Evolution des Menschen. Zudem berichtete er über den erlebnisreichen Tagesausflug in die Lutherstadt Worms. Auch dieses Jahr ist ein Halbtagesausflug am 21. Juni geplant.

Anschließend berichtete Dieter Ilg, in Vertretung, über die Arbeit der Frauenvertreterin. Er ging dabei in besonderem Maße darauf ein, wie vielfältig die Interessen der Frauen und Männer in verbands-, sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen berücksichtigt werden. Die Kassiererin Renate Ilg legte einen detaillierten Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Kurt Weiland und Agathe Geisler bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Danach erfolgte die Entlastung des gesamten Vorstandes durch Kurt Weiland Helmut Arnold wurde nach acht Jahren aus dem Vorstand verabschiedet.

Die Neuwahlen wurden von Kurt Weiland durchgeführt. Gewählt wurden: Vorsitzender: Dieter Ilg, ein Stellvertreter konnte nicht gefunden werden, Kassiererin: Renate Ilg, Schriftführer: Herbert Alexander Gebhardt, Frauenvertreterin: Sabine Wolf, Beisitzer: Ingrid Gehrig, Eveline Schäffner, Erna Schmidt, Anni Seus, Kassenprüfer: Kurt Weiland und Agathe Geisler.

In seinem Schlusswort ging der Vorsitzende Ilg auf die Stärken und Schwächen der von ehrenamtlichen Gemeinsinn geprägten Menschen ein. „Es wird immer schwieriger, in der heutigen Zeit Menschen zu finden, die das gemeinsam mitgestalten Der Strukturwandel kann nicht aufgehalten werden aber gerade in diesem Wandel wird Verantwortung für die Gemeinschaft immer wichtiger. Das unbezahlte Ehrenamt sollte nicht zur Disposition gestellt werden. ilg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018