Verbesserungen beim Mobilfunk begrüßt

Beckstein.Zur Jahreshauptversammlung traf sich die örtliche CDU im Dorfgemeinschaftshaus in Beckstein, zu der Ortsverbandsvorsitzender Thomas Michelbach die Mitglieder begrüßte.

Bürgermeisterstellvertreter Norbert Groß als Vertreter der CDU-Fraktion im Gemeinderat gab einen Überblick zur Arbeit in der Fraktion und im Stadtverband. Er ging in seinen Ausführungen auf zahlreiche aktuelle politische Themen ein, im Besonderen auch auf den Bau der Personen-Unterführung zur Tauberstraße am Bahnhof in Lauda.

Erfreulich sei, so Groß, dass man im Schulterschluss zwischen Partei und Fraktion nun auch im Nachgang zum vor-Ort-Termin des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, Verbesserungen im Mobilfunk im Stadtgebiet und konkret auch Beckstein auf den Weg bringe. Ferner sei für Beckstein 2019 ein WLAN-Hotspot geplant.

Ortsvorsteher Edgar Herbst berichtete über die aktuellen Themen im Stadtteil Beckstein. Hierbei ging Herbst etwa auf die Ertüchtigung des Kinderspielplatzes ein. Der Ortsvorsteher begrüßte es, dass sich auch im Bereich Mobilfunk „endlich etwas tut“.

„Als wichtiger Tourismusort mit vielen auswärtigen Gästen und Übernachtungen brauchen wir auch in Beckstein ein gutes Netz, damit wir auch weiterhin im Wettbewerb mithalten können“, so Herbst. Er dankte der JU, sich darüber hinaus für den weiteren Ausbau stark mache. Er hob allerdings aus seiner Sicht auch hervor, dass bedingt durch zahlreiche Großprojekte im Stadtgebiet die kleineren Stadtteile, wie auch Beckstein, im Moment etwas hinten anstehen müssen. Man wolle jedoch trotzdem erreichen, dass die Geißbergstraße 2020 nun endlich in den Haushalt komme, nachdem diese bereits mehrfach geschoben worden sei.

Beim Tagesordnungspunkt Neuwahlen wurde Thomas Michelbach erneut einstimmig als Vorsitzender gewählt. Auch die übrige Führungsmannschaft wurde im Amt bestätigt.

Nach einem kurzen Ausblick auf die anstehenden Kommunalwahlen im Mai 2019 schloss der Ortsverbandsvorsitzende die Jahreshauptversammlung. cdu

