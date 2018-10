Verbundenheit zur Heimat und moderate Weltoffentheit

Königshofen.„Werte und christliche Kirche“ lautete das Thema eines Vortrags von Landesinnenminister Thomas Strobl in Königshofen beim Katholischen Männerwerk Tauberbischofsheim.

Der aus Heilbronn stammende Politiker ist seit 2011 Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg und seit Ende 2012 einer von fünf stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Deutschlands. Ab Januar 2014 war Strobl stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bis er im Juni 2016 aus dem Bundestag ausschied. Seit Mitte Mai 2016 ist er Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg sowie stellvertretender Ministerpräsident.

Freiheitliche Gesellschaft

Die Akropolis in Athen als Symbol für den Ursprung der Demokratie, das Kapitol in Rom als Symbol für römisches Recht, das bis heute Fundament unseres aktuellen Rechtssystems sei, sowie Golgota bei Jerusalem als Symbol für das Christentum nannte der Innenminister bei seinem Vortrag im gut besuchten Königshofener Gesellenhaus als Basissäulen für die heutigen Werte und der Demokratie.

„Die im Deutschen Grundgesetz verankerte Glaubensfreiheit ist essenzieller Punkt einer demokratischen Freiheit und ein hohes Gut unserer Verfassung“, betonte er. Dazu zähle auch das kooperative Verhältnis der kirchlichen Einrichtungen mit dem Staat. Gleichzeitig sprach sich Strobl gegen eine noch stärkere Trennung von Staat und Kirche nach französischem Muster aus.

Nicht nur Eltern und Familie seien Wertevermittler, sondern ebenso die Kirchen. „Die Vermittlung von Werten ist nach wie vor ein Fundament, das wir pflegen sollten, da ansonsten unsere Verfassung gefährdet ist“, appellierte Strobl. „Autokorsos von jubelnden Menschen nach der Wahl eines autokratischen Diktators passen ebenso nicht zu unserer Verfassung als auch Beschimpfungen von andersdenkenden Menschen“, gab er zu Bedenken. „Eine freiheitliche Gesellschaft ist manchen ein Dorn im Auge, wir sollten sie jedoch verteidigen, zumal wir eine Verantwortung für diese Werte haben.“

Sehr skeptisch sei außerdem eine Verrohung der Sprache zu sehen, zum Beispiel, wenn ein wütender Mob sich in der Anonymität des Internets gegenseitig hochhetze und Menschen an den Pranger stelle. „Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen“, forderte der Minister. „Ansonsten schwappen diese Worte in unsere Gesellschaft hinein und es werden entsprechende Taten folgen“. Im Übrigen sei das Internet kein rechtsfreier Raum.

Eigener Standpunkt ist wichtig

„Um tolerant zu sein, braucht man einen Standpunkt, ansonsten ist es keine Toleranz, sondern Beliebigkeit. Wir sind nur in der Lage, Integration zu betreiben, wenn wir einen bestimmten Standpunkt haben und Werte vermitteln“, zeigte sich Strobl überzeugt. Vieles sei in Bewegung, es gebe insbesondere durch Industrialisierung und Digitalisierung immer raschere Veränderungen. Dies bereite vielen Menschen Sorgen und Ängste, daher sei es wichtig, diesen Menschen Halt und Orientierung zu geben.

Dazu gehöre die Verbundenheit zur Heimat bei gleichzeitiger moderner Weltoffenheit. „Beides ist möglich und schließt sich nicht gegenseitig aus“, betonte Strobl. Besonders sinnstiftend sei ehrenamtliches Engagement. In Baden-Württemberg bekleide jeder zweite Bürger ein Ehrenamt. Zum Beispiel gebe es im Land 200 000 ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei 2000 Hauptamtlichen. Ähnlich hoch sei der Anteil Ehrenamtlicher bei DRK, Malteser und THW. „Sie sind der Kitt und das Salz in unserer Gesellschaft. Der Gemeinschaftsgedanke wird insbesondere durch das Ehrenamt gelebt“, unterstrich der Minister.

Verfassung und Gesetz seien zwar eine äußerst wichtige textliche Grundlage, es brauche jedoch mehr, um diese mit Leben zu füllen. „Wenn wir die Werte nicht mehr haben und nicht immer wieder gemeinsam leben, wird uns auch die Verfassung nicht retten. Ohne Engagement wird diese freiheitliche Gesellschaft nicht überleben“, warnte Strobl.

„Europa hat uns viel gebracht. Unser Wohlstand hängt eng damit zusammen und insbesondere auch vom Export ab. Wer möchte, dass Kinder und Enkelkinder eine Zukunft haben, kann nicht gegen dieses gemeinsame Europa sein“, hob er hervor. Zudem habe es bislang über 70 Jahre Frieden gebracht. Daher sei Europa nicht nur als Wirtschafts-, sondern vor allem auch als Wertegemeinschaft zu sehen. „Wir brauchen eine gemeinsame Sicherheitspolitik, einen stärkeren europäischen Außengrenzschutz sowie eine gemeinsame Armee und Polizei“, verlangte Strobl. „Eine Rückkehr zu Nationalismus ist ein Irrweg des Denkens“.

Im Anschluss an sein Referat stand der Landesinnenminister den zahlreichen Besuchern für individuellen Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Vor Strobls Vortrag stand ein gemeinsamer Gottesdienst auf dem Programm, der von Bernhard Metz, Dekanats-Männerseelsorger und Landespolizeidekan, in der Pfarrkirche zelebriert wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018