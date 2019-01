Verdiente Mitglieder ausgezeichnet

Oberlauda/Lauda.Auch für die „Rootzen“ der Narrengesellschaft Oberlauda (NGO) geht es in der aktuellen Saison so langsam auf die Zielgerade, wenn zunächst auch nur mit dem internen „Padderlisabend“ in Lauda, der ursächlich dazu diente, den entsprechenden Jahresorden an besonders aktive Aktive zu überreichen.

Nach dem ersten vom NGO-Präsidenten Holger Ebert in diesem Jahr geforderten dreifach-kräftigen „Rootze-Helau“ und besonderen Grußworten an die Narrenring-Präsidiumsmitglieder Stefan Schulz und Peter Weinlein, stand nach einer zünftigen Schunkelrunde die Ordensverleihung auf der Tagesordnung, die stellvertretend für das sonst übliche Prinzenpaar bei den Vorstandsmitgliedern Andrea Sack und Daniela Ambach in den besten Händen lag.

Neben den Orden wurden dabei natürlich noch mehr Küsschen verteilt.

Abzeichen und Orden

Abzeichen und Orden mit den dazugehörenden Urkunden etwas anderer Art gab es danach für zahlreiche langjährige und verdiente Mitglieder. Dabei wurde auch mit Recht auf die besonderen Leistungen der zu Würdigenden hingewiesen. Die vereinsinternen Ehrungen wurden vom Vorsitzenden Günter Ambach vorgenommen, die Narrenring- und Bund Deutscher Karneval-Ehrungen von Stefan Schulz und Peter Weinlein.

Für 25 Jahre NGO-Mitgliedschaft erhielten Heiko Ebert und Helmut Schmitt die Vereinsnadel in Silber, Sebastian Engert bekam sie für 40 Jahre in Gold. Reiner Haas und Reinhard Haas wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Den Narrenringverdienstorden in Silber durften Christoph Stang, Rainer Ebert, Volker Stephan, Holger Mohr und Sascha Renk entgegennehmen, in Gold gab es ihn für Daniela und Günter Ambach.

Der Bund Deutscher Karneval verlieh seinen Verdienstorden in Silber Diana Bayer, Holger Ebert, Helmut Schmitt und Andreas Hellinger. Letzterer erhielt von der NGO noch zusätzlich ein Präsent und eine Bilderkollage über seine 34-jährige Tätigkeit im Vereinsausschuss.

In den nachfolgenden Schunkelrunden wurden nicht nur das für die Rootzen typische lustige Zigeunerleben besungen und das „Heile, heile Gänsle“ bemüht, Präsident Holger Ebert durfte dabei auch seine inzwischen schon fast an die Perfektion grenzende Fertigkeit an der Gitarre unter Beweis stellen.

Eigentlich Stimmung gut, alles gut, fehlt nur noch die endgültige Zusage des anvisierten Prinzenpaares. erha

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019