Veredelte Klänge einer Säge

Gerlachsheim.Einen wunderbar stimmungsvollen und hoch unterhaltsamen Musikabend mit dem Duo „Sandrose“ präsentierte die Gerlachsheimer „WeinLese“ im stilvollen Ambiente ihres Hofes.

Das Duo „Sandrose“ mit Julia Rosenberger aus Marktsteft (Landkreis Kitzingen) an der Harfe und partiell an der Blockflöte sowie mit Ralph Stövesandt aus Würzburg an der Gitarre und Singenden Säge besteht seit 2009. Rosenberger studierte in Würzburg Harfe. Seither wirkt sie in verschiedenen Ensembles unter anderem mit Kammermusik, im Duo „La Rose“ in zweifacher Harfenbesetzung und in Bands mit. Zudem gibt sie Unterricht in Harfe und arbeitet als Musiktherapeutin im „Erich Kästner Kinderdorf“ in Oberschwarzach (Landkreis Schweinfurt).

Der in Tauberbischofsheim geborene Stövesandt, von Beruf aus zunächst Schlosser, erlernte mit zwölf Jahren Posaune und Gitarre. Ab seiner Jugend beginnend spielte er immer wieder in verschiedenen Bands und Ensembles, so etwa in den 80er Jahren in einem Düsseldorfer Zigeuner-Jazz-Duo. Seit etwa einem Jahrzehnt arbeitet Stövesandt, dessen Vater in Tauberbischofsheim von der Musik lebte, als freischaffender Musiker sowie Erbauer und Händler Singender Sägen. Im Taubertal ist er vielen Musikfreunden vor allem als Mitglied von „3 Franken mit dem Kontrabass“ bekannt.