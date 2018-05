Verein unterstützt viele Projekte

Anzeige

Lauda.Die Berichte über die aktuellen Hilfsprojekte des Vereins „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Vereins im Hotel „Ratskeller“. Fazit: durch die Arbeit im Verein und mit den Spenden, die im Laufe des Jahres eingingen, konnte die Arbeit in den vier Projekten in Tansania, Elfenbeinküste, auf den Philippinen und in Syrien ausgebaut und Kindern in Not vielfältig geholfen werden.

Seit 1997 durch die Vermittlung von Dr. Günther Pfeiffer die Hilfe für das Kinderkranken- und Waisenhaus in Matyazo in Tansania begann, finanziert der Verein den Jahresbedarf von Milchpulver für mehr als 80 Kleinkinder, errichtete ein Windrad zur Stromerzeugung, beschaffte Spezialöfen zur Warmwasserbereitung mit Kaffeespelzen, kaufte einen Traktor für die Station und finanzierte die Ausbildung von jungen Menschen aus Matyazo zu Sozialhelferinnen und Agrarhelfern. In diesem Jahr wurde ein überdachter Wäschetrockenplatz errichtet, wie Dr. Pfeiffer berichtete.

Inzwischen arbeitet in Matyazo wieder das deutsche Arztehepaar Borkeloh, das mit seinen Kindern von Oberschüpf im Main-Tauber-Kreis nach Tansania reiste. Matyazo erhielt 2018 vom Laudaer Verein 5000 Euro.