Vereine stimmten sich ein

Beckstein.Zahlreiche Gäste trotzten dem Wetter und fanden den Weg nach Beckstein. Dort fand die fünfte Glühweinparty der Becksteiner Winzer und die Dorfweihnacht der Vereine statt.

Bereits am Freitag feierten viele Menschen bei Party-Weihnachtsmusik ausgelassen im winterlich-weihnachtlich dekorierten Hof der Becksteiner WeinWelt bis tief in die Nacht. Obwohl Wettergott Petrus seine Schleusen öffnete, fanden dennoch zahlreiche Besucher den Weg nach Beckstein und wärmten sich unter den aufgestellten Schirmen an der Feuertonne auf.

Am Sonntag scheuten die Vereine aus Beckstein das schlechte Wetter nicht und alle Hütten waren besetzt: Die Feuerwehr machte Waffeln und Flammkuchen, der Sportverein verkaufte Kaffee und selbstgebackene Kuchen, der Heimat- und Verkehrswein grillte und die Jugend „Becksteiner Feierwelt“ servierte duftenden Glühwein und Punsch.

Auch der Kindergarten aus dem Nachbarort Königshofen war anwesend. Viele Kinder konnten an dem selbst gebauten Glücksrad Kleinigkeiten gewinnen.

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikschule Lauda-Königshofen und das Martin-Schleyer-Gymnasium. Nachdem auch der Nikolaus seinen Besuch abgestattet hatte und Geschenke an die Kinder verteilte, genossen die zahlreichen Besucher noch einige Stunden den abendlichen Lichterglanz im Hof. msp

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018