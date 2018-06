Vereine und Winzer trotzen der Klage

Anzeige

Die aufgrund einer Klage veränderten Öffnungszeiten beim Weinfest in Lauda sorgen für Gesprächsstoff. Kurz vor dem Beginn des Festes äußern sich die Organisatoren zu dem Streit.

Lauda. Die Botschaft ist klar: „Wir lassen uns die gute Stimmung nicht verderben“. Zwei Tage vor dem Start des Weinfestes in Lauda riefen gestern Vereinsvertreter, Weinbaubetriebe und die Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeister Thomas Maertens, geschlossen besonders die Besucher dazu auf, sich nicht von den veränderten Öffnungszeiten ihre Feierlaune vermiesen zu lassen und kräftig zu feiern.

Die Beteiligen trotzen damit einer Klage eines Anwohners, der beim Regierungspräsidium ein früheres Ende des Weinfestes erreicht hatte. Ausschank- und Musikende sind demnach am morgigen Freitag und am Samstag, 9. Juni, um 23.30 Uhr (bisher 1.30 Uhr), offizieller Schluss ist dann um 0 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr. Danach findet jeweils auch keine Pfandrückgabe mehr statt.