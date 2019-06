Vernissage mit 13 Künstlern

Lauda.Der Kunstkreis Lauda-Königshofen präsentiert in seiner Galerie „das auge“ derzeit bis Ende Juni eine Ausstellung mit Bildern und Skulpturen von insgesamt 13 Mitgliedern oder Gästen.

Die Vernissage fand nach dem offiziellen Start des Weinfestes in Alt-Lauda statt. Zudem war die Kunstschau während des Festwochenendes geöffnet. „Es ist seit bereits rund vier Jahrzehnte Tradition, dass der Kunstkreis Lauda-Königshofen eine Vernissage und eine Ausstellung am Weinfestwochenende veranstaltet sowie die Schau bis Ende des Monats fortsetzt“, berichtete Hanni Schifferdecker, die stellvertretend für den Vereinsvorsitzenden Norbert Gleich die Gemeinschaftsausstellung im Beisein zahlreicher Besucher und Ehrengästen eröffnete.

In der Gemeinschaftsausstellung zu sehen ist eine reiche Auswahl an Exponaten verschiedener Kunsttechniken wie etwa Grafiken und Ölmalereien sowie Acryl-, Pastellkreide- Filz-, Foto-, Ton- und Spachtelarbeiten bis hin zum Holzschnitt.

Die Stile reichen vom Naturalistischen über das Surrealistische bis ins Abstrakte. Zu den Werken zählen zum Beispiel ein dreidimensionales Lammelenmodell in Filzarbeiten-Wandgestaltung in den Farben Blau, Türkis und Grün von Dagmar Meyer (Unterbalbach) sowie Bilder in Filzstiftmaltechnik von Monika Scholz (Sachsenflur).

Die weiteren Aussteller sind: Herta Butterlin, Norbert Gleich, Agnes Loose, Rudolf Neugebauer (alle Lauda), Christel Krüger (Königshofen), Viktorija Schelhorn-Ostapenko (Bad Mergentheim), Hermann Schmidt (Neunkirchen), Gudrun Reinheimer (Dittigheim), Günther Hollerbach (Distelhausen), Maria Schneider (Unterpleichfeld) und Angelika Michl (Laudenbach).

Jazz-Konzertreihe

Im Rahmen der Ausstellungsvernissage wies Schifferdecker auf das neue Herbstprogramm für „Jazz in der Aula“ hin. Die Konzertreihe, die vom Kunstkreis Lauda-Königshofen in Kooperation mit der Stadt Lauda-Königshofen veranstaltet wird, startet am Sonntag, 20. Oktober, bei einer Jazz- und Blues-Gala mit der legendären Barrelhouse Jazzband sowie fünf einzigartigen Gesangs- und Instrumentalsolisten aus den USA und Europa.

Zu den Ehrengästen bei der Vernissage zählten unter anderem MdL Dr. Wolfgang Reinhart, Bürgermeister Thomas Maertens, die gegenwärtig noch regierende Badische Weinkönigin Miriam Kaltenbach aus Gundelfingen-Wildtal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie die Taubertäler Weinkönigin Michaela Wille aus Dittwar. Zugleich würdigte Schifferdecker das „Hängeteam“ mit Norbert Gleich und Karl von Baumbach für die Gestaltung und Umsetzung der Kunstschau. Reinhart bezeichnete es als eine „enorme Leistung“, dass der Kunstkreis Lauda-Königshofen jährlich zum Weinfest eine Ausstellung organisiere und durchführe.

Darüber hinaus hob er hervor, dass sich die von Günter Schifferdecker initiierte und nach dessen Tod von Hanni Schifferdecker fortgeführte Konzertreihe ‚Jazz in der Aula’ in der Region und darüber hinaus etabliert habe.

Damit führe Hanni Schifferdecker ein Stück „Heimat-Kultur-Geschichte“ weiter, die für die Stadt Lauda-Königshofen von großer Kulturbedeutung sei.

„Sowohl bei den Kunstausstellungen des Kulturkreises Lauda-Königshofen als auch bei den Jazzkonzerten in der Aula leben die Besucher nicht in einer virtuellen und digitalen, sondern in einer gänzlich realen Welt“, betonte Reinhart.

Die Gemeinschaftsausstellung mit Werken der 13 Künstler in der Kunstkreis-Galerie „das auge“ (Rathausstraße 23 in Lauda) ist am Pfingstmontag, 10. Juni, von 14 bis 18 Uhr sowie an den darauf folgenden Juni-Sonntagen (16., 23. und 30. Juni) von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. pdw

