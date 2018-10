Vertrauen, Freundschaft, Liebe

Daniel Kallauchs Mitmach-Musik-Familienshow „Ganz schön stark“ ist am 6. November zu Gast in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen.

Oberlauda. Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, direkten Bezug zu kindlichen Lebenswelten und aktuelle Rock- und Pop-Musik – das erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch am Dienstag, 6. November, um 17 Uhr in der Turn- und Festhalle in Oberlauda, veranstaltet von der Katholischen Kirchengemeinde Lauda-Königshofen. Mit seiner neuen Show „Ganz schön stark“ tourt der Musiker, Komiker und Kinderstar derzeit durch Deutschland. Er bringt dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Denn mit seinem Musiktheater will der erfahrene Kinderkünstler und dreifache Vater Familien stark machen. Dabei rückt er auch christliche Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe.

„Ich will mit meiner Show begeistern und Lebensfreude verbreiten, Spaß haben und das Funkeln in den Kinderaugen sehen“, sagt Kallauch gut gelaunt und bringt sein Programm „Ganz schön stark“ auf den Punkt: „Sowohl kleine, als auch große Menschen erleben Rückschläge und Niederlagen. Jeder braucht Ermutigung, wieder aufzustehen und weiter zu gehen. Es gibt immer eine helfende Hand. Das können die Eltern sein, gute Freunde oder auch das Vertrauen in Gott.“. Kallauch weiß, dass keine platten Lösungen helfen. Seine Botschaft lautet: „Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll. Ein Volltreffer eben.“ Der lustige Kerl mit den roten Schuhen bringt das in dem 90 minütigen Programm überzeugend rüber - wie gewohnt mit tatkräftiger Unterstützung seiner beiden Partner. Da ist Wolfgang Zerbin, Pianist, Arrangeur und Mitstreiter auf der Bühne, und natürlich der schräge Spaßvogel Willibald - die Handpuppe, die das ausspricht, was sich Zuschauer und Kallauch nur denken. Hauptzielgruppe des Programms sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. „Ich habe aber noch keinen Erwachsenen erlebt, der in meiner Show nach zehn Minuten immer noch nicht gelacht hat“, sagt der Bühnenkünstler.

Der gebürtige Bremer Daniel Kallauch hat bereits rund 2500 Auftritte auf häufig ausverkauften Bühnen hinter sich. Auch aus dem Ki.Ka ist der Mann mit den roten Schuhen vielen Zuschauern bekannt: durch Videoclips und kleine TV-Spielfilme.

Der Vorverkauf findet in der Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim, Buchhandlung Schwarz auf Weiß, Tauberbischofsheim, m Pfarramt Lauda (Pfarrstraße 8) und online unter www.cvents.eu statt. Nähere Informationen beim Pfarramt, Telefon 09343/1204, oder unter www.se-lk.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018