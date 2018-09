Vertrauen zurückgewinnen

Lauda-Königshofen.Dass es in Lauda-Königshofen neben der geplanten Bodenverbesserungsanlage in Gerlachsheim noch weitere politische Themen mit Zündstoff gibt, bekamen die Mitglieder der Freien Bürgerliste (FBL) bei ihrer jährlichen Auftaktveranstaltung nach der Sommerpause zu hören.

Nach einem Dorfrundgang durch Deubach, bei dem Anita Spinner Informatives aus Geschichte und aktuellen Problemen einstreute, traf man sich im Schützenhaus zur anschließenden Diskussion der aktuellen politischen Themen.

Natürlich stand die Bodenverbesserungsanlage und die anstehende Aufarbeitung der Ereignisse im Mittelpunkt der Diskussion. Die Verdreifachung der geplanten Kapazität und die Mengenausweitung der Materialien hätte eine erneute Beteiligung des Gemeinderates erfordert, da sich gravierende Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Beschlusslage ergeben haben. Egal ob wissentlich oder fahrlässig, die FBL sieht hier einen Verfahrensfehler, der korrigiert werden müsse.

Außerdem halten die Freien Bürger eine Realisierung der Anlage am derzeit geplanten Standort nicht mehr für vertretbar. Es gelte nun zusammen mit der Firma Konrad und den Bürgern, alternative Standorte zu finden und verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen.

Andreas Schäffner wird als Gerlachsheimer Stadtrat der FBL weiter vom Sachstand berichten.

Entwicklung Tauberstraße

Um ein weiteres komplexes Thema ging es bei der Information zur Entwicklung der Tauberstaße in Lauda. Nachdem die Bemühungen der Stadt um einen Investor im südlichen Bahngelände einen herben Rückschlag erleben mussten, will man mit der Firma Förster in den nächsten Tagen nochmals das Gespräch suchen. Es geht dabei um einen möglichen Flächentausch, der sowohl den Interessen der Firma Förster als auch der Entwicklung des Einkaufzentrums in der nördlichen Tauberstraße dienlich wäre.

Bereits vor der Sommerpause hatte die FBL im Gemeinderat auf die fehlenden Kita-Plätze im Stadtgebiet hingewiesen. Der anschließenden Bestandsaufnahme folgten auch prompt Gespräche mit den derzeitigen Trägern der Einrichtungen und erste Vorschläge zur Verbesserung der Situation. Seither herrscht Stillstand und die betroffenen Eltern und Kinder stehen vor massiven Problemen.

Die Freie Bürgerliste hat sich diesem Thema angenommen und verschiedene Lösungsmöglichkeiten wie Waldkindergarten und Containeranlagen angeschaut. Es gilt nun, zusammen mit den anderen Gemeinderatsfraktionen und möglichen Betreibern eine schnelle und familienfreundliche Lösung des aktuellen Problems zu finden. Dabei darf auch die Einbeziehung gewerblicher Betreiber oder die Einrichtung einer städtischen Kindertagesstätte kein Tabu sein. MiG

