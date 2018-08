Viel los beim Familientag

Anzeige

Lauda-Königshofen.Wiederum ein voller Erfolg war vom Schwimmbadförderverein organisierte Familientag im Terrassenbad in Lauda. Der Verein bot Groß und Klein ein buntes und abwechslungsreiches Programm, bei dem keinerlei Langeweile aufkam. Der Verein freute sich auch wieder über einige neue Mitglieder und Spenden, schließlich will man im kommenden Jahr wieder einige Pläne, etwa eine neue Kindertoilette beim Planschbecken, umsetzen. Mittlerweile zur Tradition geworden ist der „Arschbombenwettbewerb“, der viele Neugierige an den Beckenrand lockten. Bild: Fabian Röttger