Viel „Spaß rund um die Mühle“

Gerlachsheim.Im letzten Jahr war es fünf Gerlachsheimer Vereinen gelungen, ein neues Fest, „Spaß uff der Gass“ ins Leben rufen. Das prächtige Wetter, eine reichhaltige Auswahl an Kulinarischem und das Begleitprogramm sorgten für einen großartigen Erfolg. Doch ist es nicht gelungen, trotz zahlreichen Gespräche und Bemühungen aller Beteiligten, in diesem Jahr dieses Fest zu wiederholen. Terminliche und personelle Aspekte verhindern eine Wiederholung in diesem Umfang. Mit der Erfahrung aus den vergangenen Hofschoppenfesten und dem letztjährigen Fest hat sich der der Heimat- und Kulturverein entschlossen, es in Eigenregie durchzuführen.

Die positive Resonanz der Besucher sind Ansporn genug, einen neuen Versuch zu wagen. In der vereinseigenen Mühle und der Mühlgasse wird dieses Fest im kleineren Rahmen durchgeführt. Inmitten der Mühlgasse, im Hof der ehemaligen Dorfmühle und in der Scheune, findet am 26. und 27. Juli dieses Fest statt.

Ab 17 Uhr ruft der Heimat- und Kulturverein Gerlachsheim zu diesem Event auf. In der Schmalen Gasse, im Hof der Mühle und der Scheune, direkt an dem Grünbach lässt es sich gut verweilen. Hier kann man den Nachmittag und Abend ruhig ausklingen lassen.

Für Freitag wurde Ewald Hofmann arrangiert – kein Unbekannter, hat er doch bei Veranstaltungen in den vergangenen Jahren immer wieder für gute Stimmung gesorgt. Musikalisch wird am Samstag die Formation „Highlife“ aus dem Raum Schweinfurt für die richtige Stimmung sorgen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019