Viel Spaß und tolle Platzierungen im Finale

Lauda-Königshofen.Wenn der Wecker morgens eine Stunde früher klingelt, dann steht man nur ungern auf. Doch heißt das Ziel Jugend trainiert für Olympia quält man sich gerne aus dem Bett. Die Vorfreude und die Aussicht auf tolle Platzierungen und einen spannenden und ereignisreichen Tag lassen die morgendliche Müdigkeit vergessen.

22 Mädchen aus der Josef-Schmitt Realschule (JSR) und dem Martin Schleyer Gymnasium (MSG) in Lauda machten sich mit ihren Lehrerinnen Dittmann (JSR), Lebert (MSG) und ihrer Trainerin Larissa Volkert vom TV Königshofen auf den Weg nach Esslingen zum Jugend trainiert für Olympia Regierungspräsidiumsfinale im Gerätturnen.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulwettkampf, bei dem in verschiedenen Disziplinen Mannschaften bestehend aus Schülern einer Schule gegeneinander antreten. Bei dem weltgrößten Schulsportwettbewerb wird den Schülern bereits im schulischen Rahmen die Möglichkeit geboten, Wettkampferfahrung zu sammeln.

Zudem vermittelt der Wettbewerb positive Werte wie Fairness, Teamgeist, Einsatzfreude und motiviert die Jugendlichen für ein lebenslanges Sporttreiben.

Bei den Teilnehmerinnen sind die Berührungspunkte mit dem Gerätturnen sehr unterschiedlich. Während die Mädels der JSR alle in ihrer Freizeit beim TV Königshofen zweimal in der Woche trainieren, sind beim MSG auch Mädchen dabei die nicht aus der Sportart Gerätturnen kommen.

Die Mädchen des MSG bestritten zunächst einen Kürwettkampf der Schwierigkeitsstufe LK4. Das bedeutet, dass sich die Mädchen unter gewissen Vorgaben ihre Übungen selbst zusammenstellen durften. Es waren Turnerinnen vom TV Königshofen und TSV Tauberbischofsheim am Start. „Diese Mädchen turnen heute ihre normalen Wettkampfübungen, was natürlich eine gute Übung ist, um mit der Wettkampfsituation zurecht zu kommen,“ erklärte Larissa Volkert.

Noch bemerkenswerter ist die Leistung von zwei Teilnehmerinnen, die in ihrer Freizeit gar nichts mit dem Turnen am Hut haben. Sie stellten sich ebenfalls mit der Hilfe ihrer Schul- und Teamkolleginnen ihre Übungen zusammen und zeigten diese ebenfalls sehr sauber und konzentriert. Am Ende reichte es für die Mädchen auf Kreisebene für den ersten und zweiten Platz.Auf Regierungspräsidiums-Ebene belegten die beiden Mannschaften den siebten und neunten Platz, was bei einem so starken Starterfeld mit Mannschaften von Sportgymnasien aus dem Regierungspräsidium Stuttgart einer wirklich starken Leistung ist.

Mit eineinhalb Stunden Verspätung ging es mit dem Einturnen des zweiten Durchgangs weiter. Hier waren eine Mannschaft vom MSG und eine Mannschaft der JSR im selben Wettkampf am Start. Die Mädchen mussten hier Pflichtübungen der Schwierigkeitsstufen P4 bis P7 zeigen. Da es sehr schwierig ist, eine Mannschaft mit fünf ungefähr gleich starken Turnerinnen im selben Alter in einer Schule zu finden, ist die Altersspanne bei allen Jugend-trainiert-für-Olympia-Wettkämpfen relativ groß gewählt, so auch hier.

Es durften in diesem Wettkampf Turnerinnen der Jahrgänge 2002 und jünger an den Start. So kommt es, dass in der Mannschaft der JSR Junge Damen, die dieses Jahr ihren Realschulabschluss absolvieren, gegen Mädchen aus der sechsten oder siebten Klasse turnen. Die Mannschaft der JSR bestand wieder komplett aus Turnerinnen des TV Königshofen und sie errangen nach einem super Wettkampf auf Kreisebene den ersten und auf RP-Ebene den siebten Platz.

Die Mannschaft des MSG war bunt zusammen gewürfelt aus Turnerinnen des TV Königshofen, FC Grünsfeld und TSV Tauberbischofsheim. Bei dieser noch sehr jungen Mannschaft nahmen alle Turnerinnen das erste Mal bei Jugend trainiert für Olympia teil. Sie belegten auf Kreisebene den zweiten Platz und auf Landesebene einen super 16. Platz, was bei 25 Mannschaften eine beachtliche Leistung ist.

Im letzten Durchgang startete nun noch eine Mannschaft der JSR. Nach einer Wartezeit von acht Stunden galt es beim Einturnen, den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Die Mädchen vom TV Königshofen gingen motiviert und hoch konzentriert in den Wettkampf, riefen die Leistungen aus dem Training ab und wurden so am Ende mit dem Kreissieg und einem hervorragenden zweiten Platz auf RP-Ebene für die lange Wartezeit und das frühe Aufstehen belohnt. lavo

