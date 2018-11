Viel Wissenswertes über Wasser gelernt

Oberlauda.Im Herbst ist traditionell immer der Frederick-Tag, der das Lesen fördern soll. Aus diesem Anlass kamen die Schüler der Grundschule Oberlauda wieder gerne zur katholischen öffentlichen Bücherei.

Wasser als Lebensraum wurde durch einen Wal, einen Fisch und ein Seepferdchen dargestellt, die die Kinder und ihre drei Lehrerinnen begrüßten. Das „Frederick-Team“, bestehend aus den vier Bücherei-Mitarbeiterinnen und zwei weiteren Helferinnen, hatte sich zum Thema Wasser ein schönes Programm überlegt und vorbereitet.

Los ging es mit dem Film „Wasser“ der Reihe „Forschen und Entdecken“, in dem viel Wissenswertes vermittelt wurde, etwa über die Aggregatzustände, den Wasserkreislauf oder wie man schmutziges Wasser wieder reinigen kann. Nach einer Vesperpause durchliefen die einzelnen Gruppen die vier Stationen.

Am Maltisch mussten die Kinder gut aufpassen, damit aus dem quadratischen Stück Papier auch ein Fisch wurde. Unter Anleitung des Frederick-Teams klappte das Falten der Fische, die anschließend bemalt wurden. Jede Klasse gestaltete damit ein eigenes Plakat der Unterwasserwelt und nahm es mit zur Schule, um das Klassenzimmer zu schmücken.

An der Station „Experimente“ wurden die besonderen Eigenschaften des Wassers verdeutlicht. Die Kinder staunten, warum ein Apfel in einer Schüssel mit Wasser schwimmt, eine Birne aber untergeht oder warum eine schwimmende Büroklammer sinkt, wenn ein Tropfen Spüli zugefügt wird. Die Kraft und den Druck des Wassers spürten die Grundschüler in einem Selbstversuch. Um ihre geschlossene Faust kam zuerst eine dünne Plastiktüte, dann versuchten sie in einer Schüssel mit Wasser die Faust in der Tüte zu öffnen, was aber nicht gelang. Verschiedene Sachbücher zum Thema Wasser, Meer- und Flusstiere wurden im Nebenraum kurz vorgestellt. Natürlich durfte das Vorlesen aus dem „Regenbogenfisch“ und dem „kleinen Wassermann“ nicht fehlen. Dass dadurch die Leselust angeregt wurde, sah man in der Bücherei, wo die Grundschüler eifrig in den Regalen stöberten und neben den Kinderbüchern auch Sachbücher ausliehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018