Viele Ideen für neue Projekte

Anzeige

Messelhausen.Zur jährlichen Ortsversammlung hieß Stadtbeauftragte Christiane Versbach die Mitglieder des Malteser Hilfsdienst willkommen. Besonders hieß sie H. Baron von Mentzingen als Vertreter der Diözese Freiburg und den Dienststellenleiter der Malteser Hilfsdienst gGmbH, Thomas Maag, willkommen. Es folgte ein geistig-religiöser Impuls zum Jahresthema 2018 der Malteser „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Mt 5.9“

Beim Rückblick für 2017 waren erfreulicherweise stabile Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Im Bereich Ausbildung (Erste Hilfe-Grundkurs, Erste Hilfe-Fortbildung, Erste Hilfe mit Selbstschutzthemen, zielgruppenspezifische Ausbildung, Erste Hilfe am Kind, Schulsanitäter) hatten die sechs Ausbilder gut zu tun. Die Lehrgänge finden in Lauda im Caritassaal statt. Ab Sommer sollen auch Kurse in der Dienststelle in Messelhausen angeboten werden.

Ebenfalls im Einsatz waren auch wieder die San-Helfer, sie betreuten die Fußwallfahrer aus Lauda/Oberlauda/Heckfeld/Königshofen sowie aus Grünsfeld auf ihrem Weg nach Walldürn. Außerdem waren sie beim Klassikkonzert im Kreuzgang im Kloster Bad Wimpfen an zwei Tagen dabei.