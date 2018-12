Viele Tiere profitieren von Artenschutzmaßnahme

Königshofen.Das Feuchtgebiet Horb 2 liegt recht abgelegen westlich von Königshofen nahe an der Gummifabrik Appel im Wiesengrund und wird ausschließlich über Quellwasser aus dem Mehlberg gespeist. Es wurde vom Vogel- und Naturschutzverein Königshofen vor über 20 Jahren auf einer vereinseigenen Wiese angelegt.

Neben Teichmolch, Grasfrosch, Kröten, Wasserschnecken, sowie unzähligen Wasserkäfern und Libellen entfaltete sich auch die in der Tauber nicht mehr vorkommende Teichsimse. Nach über 20 Jahren wurde das kleine Feuchtgebiet aus zwei Tümpeln bestehend, von Samenflug so begrünt, dass daraus ein geschlossener Weidenwald entstand. In Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde beim Landratsamt darunter Karlheinz Geier und Heike Ploennigs, sowie dem Vogel- und Naturschutzverein Königshofen mit dem Vorsitzenden Theodor Schad wurde bei einem Ortstermin die Renaturierung dieser wertvollen Quellwasserfläche besprochen.

Dabei wurde festgelegt, dass Teile des angrenzenden Streuobstbestandes erhalten werden, die gesamten Weidenbaumstümpfe vorort als eigenständiges Biotop verbleiben und die Wasserfläche vergrößert wird. Das anfallende Erdreich wird nicht abgefahren, sondern die Wiesenvertiefungen ausgeglichen.

Rechtzeitig vor dem Regen wurde die gesamte Anlage im November unter der Aufsicht von Theodor Schad fertiggestellt. In der Zwischenzeit hat sich das Becken randvoll gefüllt. Die Maßnahme selbst wird vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg im Rahmen des Sonderprogramms „Biologische Vielfalt“ finanziert.

Die Förderung und Entwicklung von stabilen Amphibienpopulationen ist auch im Interesse der Naturschutzverwaltung des Landes Baden-Württemberg.

Die Optimierung und Vernetzung von Feuchtbiotopen und den daran gebundenen Tier- und Pflanzenarten dient auch der Umsetzung der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg.

Neben den verschiedenen Amphibienarten werden zahlreiche weitere Arten (zum Beispiel Libellen) von dieser Artenschutzmaßnahme profitieren. tsch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018