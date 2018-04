Vital und gelassen geht es in den Tag

Anzeige

Lauda.Die Aktion „Qi Gong auf der Wiese“ in Lauda geht in die elfte Saison. Beginn ist am Montag, 7. Mai. Dann besteht jeden Montag von 10 bis 11 Uhr und jeden Freitag von 18.30 bis 19.30 Uhr die Gelegenheit, Qi Gong in Gemeinschaft mit anderen auf der Wiese am Dampflokdenkmal zu praktizieren.

Als Aktion für die Gemeinschaft in seiner Geburts- und Heimatstadt bot der Sport- und Gymnastiklehrer Rainer Kinscher im Sommer 2008 erstmals diese regelmäßige, öffentliche und kostenlose Qi Gong-Stunde an. Dass sie sich so lange halten würde und gar zu einer festen Jahresaktion geworden ist, erstaunt und erfreut den Initiator selbst und erfüllt ihn mit Dankbarkeit. Es ist einfach, zauberhaft Qi Gong mit interessierten, motivierten und freundlichen Menschen im Freien zu praktizieren. Die Kraft der Natur fließt in das Übungsprogramm mit ein. Himmel, Erde und Mensch werden (wieder) Eins.

2008 stellte Rainer Kinscher damals unter das Thema „Jahr der Gemeinschaft“. Alle folgenden Jahre erhielten ebenfalls ein Motto, und der Leitgedanke für 2018 lautet nun „Habe den Mut zum Sein“. Von Herzen freut sich der feste Kern der Qi Gong-Wiesengemeinschaft auf jeden Neueinsteiger. Interessenten können einfach kommen, mitmachen und die Wirkung selbst spüren.