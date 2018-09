Von der Fahrbahn abgekommen

Lauda-Königshofen.Eine 18-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr am frühen Freitagmorgen die B 290 von Lauda kommend in Richtung Königshofen. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Marbach geriet sie auf der eisglatten B 290 nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.02.2018