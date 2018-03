Von der großen Resonanz sehr erfreut

Anzeige

Besondere Spezialität

Als besondere Weinspezialität aus Tauberfranken präsentierte das Weingut Sack auf der „Intergastra“ vor allem „Tauberschwarz“ in der Ausbauvariante feinherb. „Rotwein gekühlt – wer macht denn sowas!?“, lautete ein bewusst etwas provokantes Motto bei der dortigen Messepremiere des Winzerbetriebs aus dem Taubertal. „Gut gekühlt ist dieser leichte, fruchtbetonte Rotwein speziell im Sommer ein Wein, der sehr viel Trinkvergnügen und Genuss bereitet“, so das Credo von Geschäftsführer Karl-Heinz Sack. Davon durfte sich auf der „Intergastra“ ebenfalls die Badische Weinkönigin Franziska Aatz aus Freiburg bei einem Besuch an dem Gemeinschaftsstand der sechs Winzerbetriebe und der Badischer Wein GmbH, die in diesem Jahr nach längerer Abwesenheit erstmals wieder auf der Fachmesse in Stuttgart präsent war, überzeugen. Sack zeigte sich von der großen Resonanz sowie sehr hohen Nachfrage der Besucher äußerst zufrieden und sprach von einem sehr erfolgreichen Messeauftritt. Speziell aus den Räumen zwischen Kassel und Hannover, um Ulm und aus dem Rhein-Main-Gebiet habe er besonders zahlreiche Interessenten und Anfragen auf der Messe verzeichnen können.

Ebenso sehr angetan von dem hohen Interesse und der regen Nachfrage äußerte sich Christina Lauber, Geschäftsführerin der Badischer Wein GmbH: „Wir sind alle glücklich. Nach einigen Jahren der ‚Abstinenz’ war es die richtige Entscheidung, wieder zur ’Intergastra’ zu gehen. Unsere Winzer sind alle hochzufrieden. Das Publikum war hochwertig und die Bedeutung dieser Messe bestätigte sich. Wir bekamen eine hervorragende Resonanz, schenkten viele Proben aus und schrieben viele konkrete Aufträge. In zwei Jahren kommen wir mit einem größeren Stand wieder“.

Dann werde auch das Weingut Johann August Sack womöglich wieder mit von der Partie sein, kündigte Geschäftsführer Karl-Heinz Sack nach der erfreulichen Messebilanz an.

Die Wurzeln des Weinguts Johann August Sack in der Laudaer Bahnhofstraße gehen auf die 1920er Jahre zurück, als mit der Flaschenfüllung von Wein begonnen wurde. Als einer der ersten Weinerzeuger des Taubertals hat der Winzerbetrieb seine qualitativ hochwertigen Weine in Bocksbeutel gefüllt.

Heute bewirtschaftet der Betrieb neun Hektar Rebfläche an den sonnigen Hängen des Taubertals. Die Weinberge werden nach den Grundsätzen des naturnahen, nachhaltigen Weinbaus bewirtschaftet.

Die Arbeiten im Keller sind beim Weingut Sack ebenfalls von den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Qualitätsorientierung geprägt. Hierzu zählt auch der bewusste Verzicht auf Verfahren der modernen Weintechnologie.

