Von frühester Kindheit an auf elterlichem Hof tätig

Unterbalbach.Hier weitet sich der sonstige Heilige Abend darüber hinaus noch zu einem ganz besonderen Tag aus: Geboren am 24. Dezember 1928, feiert Maria Apollonia Deckert, geborene Kuhn, die in Unterbalbach das Licht der Welt erblickte, somit heute, Montag, ihren 90. Geburtstag.

Geistig rege Jubilarin

Die geistig rege Jubilarin, der aber das Laufen etliche Schwierigkeiten bereitet, wuchs als viertes von fünf Kindern in einer von der Landwirtschaft lebenden Familie auf, weshalb sie es gar nicht anders kannte, als sich von klein auf in diesem Umfeld einzubringen.

So galt nach Abschluss der örtlichen Volksschule mitten im Zweiten Weltkrieg die vollumfängliche Mithilfe auf dem elterlichen Hof als ausgemacht, eine durchaus fordernde Aufgabe, der sich Maria Kuhn mit viel Hingabe widmete.

Einschneidende Erfahrung

Als einschneidend erwiesen sich die 1948 zum Stück „Ännchen von Tharau“ beim lokalen Radfahrerverein All Heil 04 verstärkt laufenden Theaterproben, bei denen sich die gleichaltrigen Maria Kuhn und Oskar Deckert, die bereits zuvor gemeinsam die Bank in der Bildungsstätte drückten, endgültig näherkamen. Mündend in den Gang vor den Traualtar der Pfarrkirche St. Markus am 22. August 1953, entwickelte sich dabei mit der diamantenen Hochzeit 2013 eine mehr als 60 Jahre dauernde Ehe – bis zum Tod von Oskar Deckert im November 2017.

Mit ihm, dem durch eine steile Karriere späteren AOK-Direktor und zuletzt erfolgreichen Autor, richtete sich die Jubilarin an verschiedenen Stationen wohnlich ein, bevor das Paar zum 1. Oktober 1998 wieder ins liebliche Taubertal, nach Unterbalbach, zurückkehrte.

Oft auf Reisen

Vom Heimatort aus unternahm man oftmals Kurzreisen zur Erkundung des Inlands und zudem regelmäßig ausgedehnte Spaziergänge, auch als „Leseratte“ bezeichnete sich Maria Deckert, die mit der Betreuung des sehr umfangreichen Haushaltes eine vollauf ausfüllende Tätigkeit fand.

Gingen doch aus der Ehe fünf Kinder hervor – die drei Söhne Joachim, Jürgen und Thomas sowie die beiden Töchter Christa und Martina, die inzwischen in ihrer jeweiligen Partnerschaft im gesamten Bundesgebiet verstreut leben.

Große Feier am Samstag

Zum 90. Geburtstag versammeln sich jedoch alle mit den sechs Enkeln, vier Urenkeln und jetzt gar noch einem Ururenkel spätestens ab Weihnachten in Unterbalbach, wobei die große Feier im Familienkreis dann erst am kommenden Samstag steigt.

Doch schon am heutigen Montag gratulieren Maria Deckert außerdem viele Verwandte, Freunde und Bekannte.

Auch die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum heutigen Geburtstag an. bix

