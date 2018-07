Vor- und Nachteile der Methoden

Anzeige

Heckfeld.Auf Einladung des Kreisvorsitzenden Johann Vogeltanz versammelten sich über 80 Imker aus den nordbadischen Imkervereinen zu einer Varroaschulung am Lehrbienenstand bei Heckfeld. Als gastgebender Verein begrüßte der Vorsitzende des Imkervereins Taubergrund, Bernd Weckesser, den für Nordbaden zuständigen Fachberater Thomas Kustermann vom Regierungspräsidium Stuttgart als Referenten.

Trotz eines bestehenden Behandlungskonzeptes, das als Empfehlung für alle Imker herausgegeben wurde, gibt es in der praktischen Durchführung viele methodische Möglichkeiten, die einer gewissen Erfahrung bedürfen. Vor allem sind hierbei die gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit den chemischen Säuren zu beachten.

Zum Einsatz kommen derzeit Milchsäure, Oxalsäure und 60-prozentige Ameisensäure, sowie einige Thymolpräperate. Thomas Kustermann ging in seinem Vortrag zunächst auf die unterschiedlichen Behandlungsmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen ein. An einigen Bienenvölkern am Lehrbienenstand zeigte er den praktischen Umgang zur Befallsdiagnose und Behandlung gegen die Varroamilbe. güpr