Vorfahrt eines Lkw missachtet

Anzeige

Königshofen.Sachschaden von mehr als 15 000 Euro entstand bei einem Unfall am Freitagvormittag an der Einmündung der Kreisstraße 2832 auf die Bundesstraße 292 bei Königshofen. Eine 77-jährige Toyota-Lenkerin wollte von der Kreisstraße aus kommend auf die Bundesstraße fahren und hatte dabei einen Klein-Lkw übersehen, dessen 45-jähriger Fahrer gerade in Richtung Sachsenflur unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch diese stark beschädigt wurden. Die Insassen des Pkws wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, zogen sich bei dem Unfall wohl aber keine Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.