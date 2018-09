Vortrag über den Darm

Lauda.Die Hautfachärztin und Sportmedizinerin Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann kommt am Donnerstag, 27. September, auf Einladung der Buchhandlung Moritz und Lux und der Deutschen ILCO, Gruppe Bad Mergentheim, nach Lauda in den Rathaussaal.

Noch bis vor zehn Jahren wusste man relativ wenig über die Bakterien im Darm. Das änderte sich 2007: Plötzlich war es Forschern gelungen, die Bakterienbesiedlung genauer zu analysieren – eine medizinische Sensation. seither gibt es fast wöchentlich neue Erkenntnisse. Auch Professor Michaela Axt-Gadermann von der Hochschule Coburg forscht zu dem Thema. Die Dermatologin fand zum Beispiel heraus, dass das Mikrobiom Einfluss auf das Körpergewicht hat und sich durch die richtige Ernährung verbessern lässt. Ihr Buch “Schlank mit Darm” verkaufte sich über 800 000 Mal.

An dem Abend zeigt die Ärztin in allgemeinverständlicher Sprache die Zusammenhänge auf. Sie hilft mit praktischen Ratschlägen und Rezepten dabei, die Darmflora in Richtung „gesund” zu programmieren.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Moritz und Lux in Lauda und in Bad Mergentheim. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Rathaussaal Lauda (Kleiner Saal). Veranstalter sind die Buchhandlung Moritz und Lux und die Deutsche ILCO, Gruppe Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018