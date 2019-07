Vorurteile und Hemmungen abgebaut

Gerlachsheim.Kegeln, Bogenschießen, Sackhüpfen, Wäsche aufhängen, Werfen: diese und noch viel mehr Disziplinen gab es beim integrativen Sporttag auf dem Gerlachsheimer Sportplatz.

Die Schule im Taubertal und die Alois-Eckert-Werkstätte mit ihren Organisatoren Fabian Mayer und Katrin Slomka hatten auch die Grundschüler der Lindenschule zu dieser Veranstaltung eingeladen. Unter dem Motto „Sport verbindet“ verbrachten behinderte und nichtbehinderte Menschen einen gelungenen Vormittag mit viel Spaß und der Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Vorurteile oder Hemmungen abzubauen.

Einige Grundschüler stießen dabei auf bekannte Gesichter, da die Klasse 3/4 in diesem Schuljahr mit einer Klasse der Schule im Taubertal regelmäßig kooperiert. Unterstützt wurde diese Veranstaltung auch von einigen Sportmentoren des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda. Nach einem gemeinsamen Mittagessen verabschiedeten sich die Grundschüler. Für die Schüler der Schule im Taubertal und der Alois-Eckert-Werkstätte ging es am Nachmittag mit Fußballspielen und Tanzen noch weiter. stpro

