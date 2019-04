Vorwurf des versuchten Mordes

Lauda-Königshofen.Das Landgericht Mosbach verhandelt am Donnerstag, 16. Mai, ab 9 Uhr einen angeblichen Mordversuch in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Ein 26-jähriger irakischer Angeklagter soll, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, am Abend des 17. Novembers 2018 versucht haben, einen anderen Flüchtling im Bereich der Asylunterkunft in Königshofen heimtückisch zu töten. Er habe, so die Anklage, den Geschädigten mit einem Messer angegriffen und ihm schwere Schnittverletzungen am Körper und im Gesicht zugefügt. Der Geschädigte habe sich in die Unterkunft retten können, sein Zustand sei aber lebensgefährlich gewesen. Hintergrund, so die Staatsanwaltschaft weiter, seien Meinungsverschiedenheiten gewesen. Angesetzt sind zwei Verhandlungstage. Der Prozess wird am Donnerstag, 23. Mai ab 9 Uhr fortgesetzt. Zum zweiten Termin sind vier Zeugen und eine Sachverständige geladen. Der Angeklagte gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019