„Wahn&Sinn nicht voneinander trennen“

Lauda-Königshofen.Im letzten Jahr „Antigone“, eine griechische Tragödie, in diesem Jahr eine zeitgenössische Komödie: Mit „Aus dem Ruder gelaufen“ von Thorsten Böhner zeigte die Theater-AG des Martin-Schleyer-Gymnasiums Lauda unter der Leitung von Steffi Rößler erneut ihre Fähigkeit, ganz unterschiedliche Genres mit Leben zu füllen und diese Stücke für den „Hausgebrauch“ durch Rahmenhandlungen entsprechend zu adaptieren.

So wurden etwa eingangs per Video weitere Schauspieltalente, Lehrer wie Schüler, zugeschaltet. Diese durften sich im Interview dazu äußern, was sie denn unter der Redewendung „Aus dem Ruder gelaufen“ verstehen würden und ob ihnen das auch schon mal passiert sei. Wurde auf Schülerseite eher die eine oder andere Party genannt, die eskaliert sei, führte der Geschichtslehrer H. Klausner seine Abiturprüfung in Mathe an, die ihn bis heute beschäftige.

In der nächsten Rahmenhandlung, der Talkshow „Wanda Waduschs wundersame Welt“, wurde dann die Interviewrunde weitergeführt, zunächst mit der Bankangestellten Frau Wüst (Emily) aus der Comedy-Szene „Geld Her!“. Nicht ihr, die weiterhin ungerührt ihre Nägel feilte, sondern dem ungehobelten Bankräuber (Florian) lief alles aus dem Ruder. Ein älteres, an grundsätzlicheren Themen interessiertes Ehepaar (Laura, Valentin) verwickelte ihn und zwei herbeigeeilte Polizisten (Sophia, Raphael) in eine Diskussion über deutsche Grammatik, so dass der Bankraub und die damit verbundene Geiselnahme völlig unterging und der Bankräuber entnervt aufgab. Nach drei absurden Anrufen, die die Lachmuskeln strapazierten, war die diensttuende Polizistin (Desirée) der „Nachtwache“ ebenfalls dem Nervenzusammenbruch nahe.