Wallfahrt ist am 19. Mai

Lauda.Auf erneut großes Interesse stieß die Obmännerversammlung des katholischen Männerwerks Tauberbischofsheim in der Gaststätte „Goldener Stern“ in Lauda. Für den zunächst verhinderten Dekanatsmännerseelsorger Bernhard Metz (Krautheim) übernahm dessen Diakon Volker Schmieg das geistliche Wort mit anschließendem Totengedenken, das vor allem den verstorbenen Wallfahrtsteilnehmern galt.

Eine erfreuliche Bilanz vermeldete Dekanatsmännerobmann Hermann Freitag in der Rückschau: Rund 500 Männer pilgerten am bei der jährlichen Dekantsmännerwallfahrt nach Leutershausen (Bergstraße). In der dortigen Marienwallfahrtskirche feierte man vormittags mit Domkapitular Dr. Peter Kohl als Hauptzelebrant und Prediger einen beeindruckenden Festgottesdienst, musikalisch mitgestaltet von den“Fränkischen Jägern“ aus Gaubüttelbrunn. Eine Maiandacht am Nachmittag mit Pfarrer Bernhard Metz beschloss den Wallfahrtstag. Beim „Abend der Besinnung“ Ende Oktober in Königshofen waren wieder zwei Termine angesagt: Dem Gottesdienst in der St. Mauritius-Kirche folgte im Gesellenhaus ein Vortrag. Zu dem Thema „Werte und christliche Kirche“ hatte man den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel zu Gast.

Dekantsobmann Hermann Freitag und Pfarrer Bernhard Metz informierten auch über die 2019 anstehenden Termine: Abend der Besinnung“ am Freitag, 15. März, in Königshofen mit Gottesdienst und Vortrag im Gesellenhaus mit Prof. Dr. Matthias Müller-Reichert. Die Männerwallfahrt führt außerhalb der Erzdiözese: Am Sonntag, 19. Mai, ist Schweinfurt mit der Kirche St. Kilian das Wallfahrtsziel. Das nächste Obmännertreffen ist am Sonntag, 17. November, um 14 Uhr im „Goldenen Stern“ in Lauda vorgesehen.

Am Sonntag, 17. Mai, findet die Wallfahrt 2020 statt. wh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018