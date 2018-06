Wandern auf dem Augustinusweg

Anzeige

Lauda-Königshofen.Alle Mitwirkenden an liturgischen Feiern in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen sind als Dank für ihr Engagement am morgigen Sonntag zu einer gemeinsamen Wanderung auf dem roten Augustinusweg willkommen. Das gemeinsame Unterwegssein bietet die Möglichkeit zum Innehalten, Austausch, Beten und Glauben stärken. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Kirche St. Burkhard in Messelhausen, um 11 Uhr startet die Wanderung und gegen 15.30 Uhr ist der Ausklang bei Kaffee und Kuchen im ehemaligen Kindergarten in Messelhausen. Vesper und Getränk für die Wanderung sind selbst mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.