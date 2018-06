Was bei einem Notfall zu beachten ist

Anzeige

Lauda-Königshofen.Eine akute Notlage trifft die meisten Menschen plötzlich und völlig unvorbereitet. Ist ein schnelles Handeln erforderlich, sollte man zumindest die Telefonnummern der jeweils zuständigen Stellen parat haben, ohne lange überlegen zu müssen, wer wohl der richtige Ansprechpartner sein könnte.

Wer, wo, was?

Die Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen informiert über die wichtigsten Anlaufstellen und verrät, was im Notfall zu tun ist.

Bei jedem Notruf gilt: deutlich sprechen und der Leitstelle Folgendes mitteilen: Wer ruft an (Name, Standort, Telefonnummer)? Wo ist das passiert (Ort des Ereignisses, Adresse)? Was ist geschehen (Beschreibung des Ereignisses, Verkehrsunfall, Brand, häuslicher Unfall etc.)? Wie viele Verletzte / Betroffene gibt es? (Zahl der betroffenen Personen, ihre Lage und die Verletzungen)?