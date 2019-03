Was ist genau unser Glaube?

Oberbalbach.„Was ist denn genau unser Glaube?“ – Diese zentrale Frage stellten sich die Oberbalbacher Ministranten im von ihnen vorbereiteten Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche.

Nach dem für die Jugendlichen nicht ganz so verständlichen Evangelium erläuterten sie der Gemeinde, dass wohl doch nicht alles, was in der Bibel geschrieben steht, auch immer sofort Sinn ergebe.

„Doch was macht denn unseren Glauben aus? Was ist unser Glauben? An was glauben Menschen, die vorgeben, nichts zu glauben?“ Für diese Fragen stand Pfarrer Stefan Märkl den Jugendlichen zum Dialog bereit.

Was ihren eigenen Glauben ausmacht, werden die „Bälmer Ministranten“ im kommenden Mai zeigen: In ihrem Gottesdienst wurde auf die anstehende 72-Stunden-Aktion aufmerksam gemacht, bei dem die Ministranten zusammen mit den Jugendlichen des Jugendraums ein Projekt in Oberbalbach in Angriff nehmen werden. Da man sich für die sogenannte „Get-it“-Variante entschied, wisse man noch nicht genau, auf welches Vorhaben es konkret hinauslaufen wird, doch die Jugendlichen betonten, dass sie sich über Unterstützung jeder Art vom 23. bis 25. Mai freuen. selk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019