Was nun, Herr Bürgermeister?

Kettenbagger, 2000 Sandsäcke, THW, „wirklich Wahnsinn“ was sich am Montag in Unterbalbach ereignete. Herr Maertens spricht von „mehreren zehntausend Euro“ Schaden. In Zeiten zunehmender Unwetterkatastrophen erscheint dies geradezu bescheiden. Wer ist für Unwetterkatastrophen und deren Schäden verantwortlich?

Herr Maertens spricht von rechtlicher Prüfung und davon, dass der Landwirt seinen Acker gegen Erdrutsch zu sichern habe. Dies hörte sich vor wenigen Wochen noch anders an. Bereits am 13. Mai kam es zu einem Erdrutsch an gleicher Stelle mit hohen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen. Damals vertrat Herr Maertens die Ansicht, dass die Anlieger für den Eigenschutz ihres Eigentums verantwortlich seien. Da der Bebauungsplan jedoch Einfriedungen und das Errichten von Mauern verbietet, sind dem Eigenschutz behördlich sehr enge Grenzen gesetzt.

Bei einer Begutachtung der Schäden am Dienstag kam seitens Vertreter der Stadtverwaltung der Vorschlag auf, diese Einschränkung im Bebauungsplan zu löschen. Wird hier die Verantwortung wieder auf die Anwohner verschoben? Als das Wohngebiet seinerzeit erschlossen wurde, war den Behörden die landwirtschaftliche Fläche und deren Nutzung bekannt. Ein Erfordernis, sein Grundstück gegen Erdrutsch zu sichern, sah die Verwaltung offensichtlich nicht. Dies hat sich nach dem zweiten und wesentlich massiveren Erdrutsch innerhalb eines Monats grundlegend geändert. Wo liegt die Verantwortung der Stadt?