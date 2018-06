Was sagen die Bürger dazu?

Anzeige

Lauda.Bei der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde in der Bürgerversammlung am Donnerstag nutzten zahlreiche Bürger die Möglichkeit, ihre Bedenken, aber auch Anregungen zur geplanten Bahnunterführung Nord als auch zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Becksteiner Straße zu äußern.

Darunter waren ebenfalls einige Unternehmer, die tagtäglich ihre Probleme mit dem bisherigen Bahndurchlass haben. So erinnerte Gerhard Herm daran, dass sein Lkw-Fuhrpark stets über Königshofen fahren müsste, wodurch Königshofen zusätzlich belastet würde. Zudem komme es in letzter Zeit verstärkt in den Abendstunden zu einem Rückstau über den Kreisverkehr hinaus. Deswegen sei eine neue Bahnunterführung ohne Lichtzeichenanlage dringend erforderlich.

Norbert Groß von der Baufirma Faul & Bethäuser argumentierte in die gleiche Richtung.