Was war „badisch“ – wer war großzügig?

Die Ansichtskarte von 1957 zeigt einen Teil des Bahnhofs Bad Mergentheim. Die in blauer und gelber Farbe umrandeten Gebäude gehörten wie die Fläche in diesem Bereich des Bahnhofs dem Großherzogtum Baden und sind bis heute erhalten. Das in grüner Farbe umrandete Gebäude (Bedienstetenwohnhaus Badischer Eisenbahner) am Bahnhofs-vorplatz wurde 2012 abgebrochen.

© Sammlung Geisler