Wassergehalt des Honigs im Auge behalten

Anschließend ging Bernd Weckesser noch kurz auf die bevorstehende Honigernte ein, die Ende Mai oder Anfang Juni ansteht. Auf jeden Fall sollte man sich stets mittels eines Refraktometers ein genaues Bild über den Wassergehalt des Honigs machen. Der frisch geerntete Honig wird nach zwei Tagen nochmals abgeschäumt und anschließend gut verschlossen und dunkel gelagert. Ebenso darf beim Frühjahreshonig mit hohem Rapsnektaranteil das rechtzeitige Rühren, um einen cremigen Honig zu bekommen, nicht verpasst werden.

In seinen weiteren Ausführungen berichtete der Vorsitzende vom Badischen Imkertag in Stockach. Themen der Vortragsreihen waren unter anderem die mögliche Einwanderung der Asiatischen Hornisse, die aktuelle Situation zur Varroabehandlung, Chancen einer möglichen Bestäubungsimkerei, Bienenoptimiertes Mähen in der Landwirtschaft, sowie der Einfluss von Neonikotinoiden auf die Honigbiene und blütenbestäubende Insekten. Abschließend wurde noch auf folgende Veranstaltungstermine hingewiesen:

Am Samstag, 2. Juni, treffen sich interessierte Mitglieder des Vereins um 14 Uhr vor der ehemaligen Wache des Munitionslagers am Laurentiusberg zu einem Rundgang im Naturschutzgebiet „Brachenleite“ in Tauberbischofsheim unter Führung von Udo Fehringer vom Naturschutzbund. Den Abschluss bildet ein gemütliches Beisammensein im Cafe Monroe im ehemaligen Kasernengelände.

Aus Anlass des 140-jährigen Bestehens des Imkervereins lädt der Imkerverein seine Mitglieder mit Angehörigen am Sonntag, 10. Juni, um 10.30 Uhr zu einem gemeinsamen Essen am Lehrbienenstand bei Heckfeld ein.

Am Samstag, 16. Juni, führt der Imkerverein seinen Jahresausflug nach Illertissen durch. Am Vormittag steht ein Rundgang im neu eröffneten Bienenmuseum auf dem Programm. Nach dem Mittagessen im Restaurant der Staudengärtnerei Gaißmayer findet eine Führung im Museum der Gärtnerei statt. Abschluss ist auf der Rückfahrt im Brauereirestaurant in Herbsthausen. güpr

Donnerstag, 24.05.2018