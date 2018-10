Wegbereiter einer modernen und ganzheitlichen Medizin

Königshofen.Beim Monatstreff des VdK Königshofen/Beckstein im „Hotel Adler“ in Beckstein hieß Vorsitzender Dieter Ilg die Sebastian Kneipp Kennerin Gertrud Schneider aus Bad Mergentheim willkommen. Bei ihrem Thema „Stationen des Lebens von Sebastian Kneipp“ erläuterte sie, wie Kneipp zu der Entdeckung der Wasser-Kur eigentlich kam. Geboren in Stephansried bei Ottobeuren, besuchte er die Sonn- und Feiertagsschule, arbeitete als Dorfhirte und später als Knecht.

Durch die Fürsorge eines weitläufigen Verwandten, des Kaplans Matthias Merkle, konnte er als 23-Jähriger das Gymnasium besuchen. In dieser Zeit erkrankte er an einer schweren Tuberkulose. 1848 entdeckte er das Büchlein „Unterricht von Krafft und Würkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen . . .“ des Schweizers Johann Siegemund Hahn. Davon inspiriert startete Kneipp im November 1848 in der Donau eine „Kalt-Wasser-Therapie“. Er badete wöchentlich zwei- bis dreimal in der eiskalten Donau und übergoss sich zu Hause mit kaltem Wasser. So wurde er nach eigenen Angaben wieder gesund.

1855 wurde Kneipp Beichtvater und Hausgeistlicher im Kloster Wörishofen. In den folgenden Jahren entwickelte er die heute bekannten Wasserkuren und behandelte an der Tuberkulose erkrankte Kommilitonen.

Anschaulich erläuterte die Referentin, wie Kneipp der Kurpfuscherei angezeigt wurde. Trotz aller Widerstände kamen immer mehr Menschen, auch hochgestellte Persönlichkeiten, nach Wörishofen, um von Kneipp therapiert zu werden. Kneipp selbst war vielseitig interessiert. So hat er eine Renaissance der Heilkräuter eingeleitet.

Heute werde immer deutlicher, meinte die Rednerin, welche Weitsicht Sebastian Kneipp im vorletzten Jahrhundert entwickelte. Die Ausarbeitung seines Naturheilverfahrens, bestehend aus den fünf Elementen „Wasser“ „Bewegung“ „Naturarzneien“ „Ernährung“ und „Harmonie“, zeigt, dass Kneipp für die damalige Zeit Wegbereiter einer modernen ganzheitlich orientierten Medizin war. Dies wiederum wurde unterstrichen, weil Kneipp Anfang des 20. Jahrhunderts der drittbekannteste Mensch nach Jefferson und Bismarck in der damaligen Welt gewesen sei.

Erst 17 Jahre vor seinem Tod begann Kneipp seine Erfahrungsmedizin an andere weiterzugeben. Seine von ihm in Jahrzehnten entwickelten Naturheilverfahren sind nicht in Vergessenheit geraten. Im Gegenteil: Seine Betrachtungsweise, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, macht ihn zum Vater der modernen Ganzheitstherapie.

Am 17. Juni 1897 starb Sebastian Kneipp hoch betagt und besonders verehrt. Der Vorsitzende Dieter Ilg bedankte sich bei Frau Gertrud Schneider für die weitreichenden Erkenntnisse, die bei diesem Vortrag über eine Persönlichkeit wie Pfarrer Kneipp sie verkörperte. ilg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018