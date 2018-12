Beckstein.Nach dem großen Erfolgen der letzten Male veranstalten die Becksteiner Winzer am Samstag, 15. Dezember, ein Weihnachtskonzert mit June & Leo. Im weihnachtlich geschmückten St.-Kilian-Keller können die Gäste die eindrucksvolle Stimme von June und das musikalische Können von Leo genießen. Das Duo spielt Lieder für Herz und Seele – moderne Hits, weihnachtliche Lieder sowie unvergessliche Evergreens – ein stimmungsvoller vorweihnachtlicher Abend ist garantiert.

Nachdem das Duo bereits zahlreiche Auftritte in der Region hatte, gehört das Konzert in Beckstein nunmehr fest in den Terminkalender der Musiker. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten sind ab sofort im Vorverkauf in der Vinothek der Becksteiner Weinwelt und in der Buchhandlung Moritz & Lux Lauda erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018