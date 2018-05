Weinfest am 18. und 19. Mai

Anzeige

LAUDA.Das Weinfest des Weinguts Johann August Sack findet am Freitag, 18. Mai, und am Samstag, 19. Mai, im Hof in der Bahnhofstraße 30 statt, Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Aus dem familieneigenen Weingut erwarten die Gäste neben vielen Weinen das Küchenpersonal des Restaurants „Zum Schwarzen Bock“ aus Hasloch. Mit Musik unterhalten am Freitag ab 19.30 Uhr „Strings´n Voices“, eine vierköpfige Band mit Gitarre, Bass, einem Keyboard, vier Stimmen und geringstem technischen Aufwand, die Gäste. Egal ob Oldies, Jazz, Blues oder Gospels, bei den „Strings´n Voices“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Samstag ab 19 Uhr ziehen die „3 Franken mit dem Kontrabaß“ unplugged mit Saxophon, Kontrabass und akustischer Gitarre durch das Publikum und geben Franken-Rap und Hip-Hop mit kabarettistischen Einlagen zum Besten.