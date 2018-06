„Weinfest macht keinen Spaß mehr“

Anzeige

Ich weiß nicht genau, ob er tatsächlich das diesjährige Weinfest in Lauda meinte, aber Tatsache war folgende: Platz an der „Mott-Bühne“ bereits am Freitagabend de facto „verwaist“ / keine Wartezeit an den diversen Ständen / die feierfreudige Jugend wurde um 23.30 Uhr aus dem Pfarrkeller verwiesen und kurze Zeit später auch der Pfarrhof geräumt. Der Samstag war verregnet und somit ehrlicherweise kein Maßstab. Eine „ private“ Umfrage ergab: 100 Prozent Übereinstimmung, dass es unter diesen Bedingungen einfach keinen Spaß mehr macht.

Im Übrigen könnte man von einem Journalisten erwarten, dass er bei diesem kontroversen Thema eine eigene Umfrage unter den Besuchern durchführt und objektiv den tatsächlichen Besucherandrang über das Wochenende wider gibt.

Zum Glück kommen noch die Altstadt-Feste in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, wo der Spaß nicht zu „kurz“ kommt....

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.06.2018