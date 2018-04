Anzeige

Beckstein.Das bereits 13. WeinKulinarium im Weingut Benz findet am 11. Mai statt. Auf die Gäste wartet diesmal eine „Wein-Dinner-Show“ mit einem mehrgängigen Menü von Frank Bundschu aus Bad Mergentheim, begleitet von Weinen des neuen Jahrgangs vom Weingut Benz. Das Ganze ist eingebettet in eine humorvolle und magische Varietéshow mit einer Mischung aus Bauchredner- und Zauberkunst, Comedy und Musik. Und auch die Protagonisten sind einzigartig: Marcelini & Oskar aus Coburg sind Herrchen und Hund. Der Künstler des Jahres 2016 – Bester Bauchredner – begleitet durch den kulinarischen Abend. Infos und Karten gibt es unter 093 43 / 45 23, info@weingut-benz.de oder direkt in der Vinothek im Weingut zu den Öffnungszeiten.