Weißer Pkw wird gesucht

Lauda.Nach einer Unfallflucht in Lauda sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 23.40 Uhr rollte am Montag ein weißer Pkw rückwärts von der Ecke Poststraße in die Flurstraße und kollidierte dort mit einem Opel Corsa. Kurz darauf stiegen, laut Aussage eines Zeugen, eine junge Frau und ein junger Mann in das Verursacherfahrzeug ein und fuhren davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Offenbar hatte sich das Fahrzeug zuvor ohne Insassen in Bewegung gesetzt. An dem Unfallort blieben Teile des gesuchten Verursacherfahrzeugs zurück. Dessen Rücklicht wurde bei dem Vorfall zersplittert. An dem Opel Corsa entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.