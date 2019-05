Weit über die Region hinaus ein Begriff

„Leute wie die Zeit vergeht“ lautet der Titel einer Fotosaustellung von Angela Kaserer während des Weinfestwochenendes in Lauda aus Anlass des 50. Geburtstags ihrer Bahnhofsbuchhandlung.

Lauda. In diesem Jahr kann die Bahnhofsbuchhandlung in Lauda ihr Jubiläum feiern. Aus Anlass dieses Jubiläums zeigt Angela Kaserer, die seit etwa Mitte der 80er Jahre das Geschäft führt, während des Weinfestes am kommenden Wochenende eine Fotosaustellung in „Geli’s Fotostudio unter dem Motto „Leute wie die Zeit vergeht“ mit lokalen Aufnahmen und Motiven aus fünf Jahrzehnten.

1969 eröffnet

1969 eröffneten Margot und Alois Kaserer, die Eltern der heutigen Inhaberin, in der Bachgasse in Lauda ein Schreib- und Spielwarengeschäft. Nur wenige Zeit später übernahm der Vater zusätzlich einen kleinen Kiosk am Bahnhof im rückwärtigen Teil eines Friseursalons. Dort betrieb Alois Kaserer bis 1979 auf gerade einmal acht Quadratmetern Fläche einen Buch- und Zeitschriftenkiosk.

Nach Fortführung des Ladens durch Mitarbeiter wurde seine Tochter Angela Mitte der 80er Jahre Inhaberin und erweiterte den Zeitschriften- und Buchhandel auf die Gesamtfläche des Häuschens.

Parallel dazu führte erst ihre Mutter und dann sie selbst das Geschäft in Alt-Lauda fort, das von der Bach- in die Waaggasse umgezogen war, nachdem die Familie dort 1979 ein Haus erworben hatte. Dort hat Angela Kaserer seit einem Jahrzehnt „Geli’s Fotostudio“, wo am kommenden Weinfestwochenende auch die Fotoausstellung „Leute wie die Zeit vergeht“ von ihr präsentiert wird.

Es ist nicht die erste Ausstellung der gleichsam leidenschaftlichen Fotografin. Unter anderem präsentierte sie im Oktober 2015 anlässlich der Eröffnungsfeier der neuen Bahnhofsfußgängerunterführung zwei Fotoausstellungen. Auch im Schaufenster ihres Bahnhofsladens, das die Inhaberin regelmäßig je nach Saison umgestaltet, zeigt sie häufiger großformatige Fotos zu verschiedenen Themen mit zumeist lokalem Bezug.

Ihre Kunden stammen nicht nur aus der Stadt Lauda-Königshofen, sondern aus der gesamten näheren und weiteren Region sowie sogar darüber hinaus. Denn Angela Kaserer hat äußerst beeindruckende rund 2600 bis saisonal bedingt über 3000 Zeitschriften im Sortiment. Das Repertoire umfasst eine Auswahl an regionaler und überregionaler Tagespresse sowie scheinbar all Genres an Zeitschriften – und zwar von gängigen Magazinen querbeet über „Kraut und Rüben“ bis hin zu Spezial- und Fachmagazinen als auch für alle Altersstufen von Jung bis Alt.

„Es gibt für kein Magazin ein bestimmtes Alter“, berichtet Kaserer. „Eine Zeitung oder Zeitschrift ist wie eine Art Partner. Zudem regt sie in Bild und Text Fantasien an und entführt einem beim Lesen heraus aus dem Alltag in eine andere Welt“.

Diesem breiten und ausschließlichen Sortiment ist Angela Kaserer stets treu geblieben, bis auf eine Ausnahme, nämlich, seitdem sie in dem Geschäft eine Lottoannahmestelle betreibt. Ansonsten sind nach wie vor exklusiv Zeitungen, Zeitschriften, Magazine und Bücher ihr Metier am Bahnhof. Daher legt Kaserer auch speziellen Wert auf den Begriff „Bahnhofsbuchhandlung“ als offizielle Bezeichnung.

Und wie sie bereits öfters erzählt bekomme habe, zähle sie inzwischen zu den nur mehr ganz wenigen „reinen“ Bahnhofsbuchhandlungen im Südwesten oder sogar deutschlandweit – also ohne zusätzlich zum Beispiel „Coffee to go“ oder Süßwaren anzubieten.

Vor allem die Stammkunden aus der Region oder sogar von fernher wie etwa aus der Schweiz wissen es sehr zu schätzen, dass sie bei „Geli“ nicht nur das „übliche“ Sortiment bekommen, sondern zudem auch Zeitschriften und Magazine, die ansonsten weit und breit kaum irgendwo zu erhalten seien. „Und das zu Zeiten, in denen Printmedien immer mehr von Digitalisierung und Internet überlagert werden“, hebt Kaserer hervor.

„Presse hält auf Trab“

Die Presse hält einem auf Trab“, schmunzelt die temperamentvolle Inhaberin, die auch nach mehreren Jahrzehnten noch immer Freude an ihrem Geschäft und am Umgang mit den Kunden hat, obwohl der Betrieb zeitlich enorm anspruchsvoll ist und in der Regel an sieben Tagen in der Woche Einsatz erfordert.

Vielleicht zählt das jedoch auch zum Erfolgsrezept der „Geli“ mit ihrem „Kaserer Bahnhofkiosk“, wie Angela Kaserer und deren Bahnhofsbuchhandlung von vielen Menschen in der Stadt und Umgebung sowie besonders von Stammkunden oft gebräuchlich und liebevoll genannt werden. Nämlich, dass sie (fast) immer gut gelaunt wirkt und für einen Plausch zu haben ist – sei es ein heiterer Spruch, sei es etwas Nachdenkliches oder sogar Bedrückendes aufgrund Sorgen im Leben eines Kunden.

Auf diese Weise hat sich der Laden beim Bahnhof neben seiner schier unerschöpflichen Zeitschriften- und Magazinauswahl schon lange als beliebter Treff- und Begegnungspunkt etabliert.

„Wer einmal an der Druckerschwärze klebt, bleibt für immer daran kleben“, hatte ihr ein Außendienstmitarbeiter einer großen deutschen Tageszeitung geäußert, nachdem sie eben das Familiengeschäft übernommen hatte. Wie sich zeigte, ist Angela Kaserer bis heute gerne daran hängengeblieben sowie weiterhin mit viele Liebe dabei, ihr Geschäft und ihre Arbeit für ihre Kundschaft auszuüben.

