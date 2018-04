Weitere Bauplätze gefordert

Anzeige

Im Rahmen des Termin wurden auch die zur Zeit laufenden archäologischen Ausgrabungen im Bereich der Erweiterung des Baugebietes Mühlbach- Heißgrat besichtigt. Gerhard Hellinger vom Landesdenkmal gab hier einen interessante Einblicke in die Arbeit und die gemachten Funde. Außerdem erläuterte Stadtbaumeister Blessing der Fraktion die Situation zur möglichen nächsten Erweiterung des Baugebietes.

„Bei nun folgenden fünf Bauplätzen und bereits gut 15 Bewerbern sei klar, dass auch in Zukunft an eine weitere Ausweisung von Bauflächen gedacht werden muss“, so Ortsvorsteher Buchmann, der dabei auch zusätzlich auf die Nutzung von innerörtlichen Potentialen hinwies.

Im Anschluss fand noch eine Visitation in der ehemaligen Gaststätte in der Balbachhalle statt. Dort entstehen nun Räumlichkeiten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen bzw. obdachlosen Personen und der Hallenbereich erhält eine eigene Ausschankmöglichkeit mit Küche.

Bei der daran anknüpfenden Fraktionssitzung gab Ortsvorsteher Buchmann den Fraktionsmitgliedern noch weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen in Unterbalbach mit auf den Weg.

Ferner wurde das Thema Planungsgebot „Wöllerspad Königshofen“ besprochen. Gemeinsam war man der Auffassung, dass von beiden Möglichkeiten es für die Stadt noch der bessere Weg sei, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, auch wenn die Situation alles andere als zufriedenstellend sei.

Fraktionschef Hess hob auch das Urteil Förster Fleisch hervor und stellte die klare Rechtslage für die Kommune heraus. Man habe sowohl vor dem VG Stuttgart, als auch vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof klar gewonnen.

Die von der CDU-Fraktion angeregte Klausurtagung des Gemeinderat soll nun am 29. Juni stattfinden, wie Hess weiter mitteilte.

Eine sehr erfreuliche Nachricht hob Hess am Ende noch hervor: das Land hat eine Förderzusage von 4,8 Millionen Euro für die Bahnunterführung Nord zugesagt (die FN berichteten). Hier habe sich auch das Engagement der Fraktion in Stuttgart über den Abgeordneten Dr. Reinhart bezahlt gemacht, so der Fraktionsvorsitzende abschließend.

Die nächste Fraktionssitzung wird mit einem Stadtteilsbesuch in Sachsenflur verbunden. cdu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018