Weitere Jubiläumsevents

Lauda-Königshofen.Das Martin-Schleyer-Gymnasium begeht mit einer Reihe von Veranstaltungen seinen 50. Geburtstag. Das noch laufende Jubiläumsjahr wird mit zwei großen Veranstaltungen vor den Sommerferien seinen Abschluss finden.

Am Freitag, 19. Juli, ruft die Schule ehemalige Absolventen zu einem Abend der Abiturienten in die Stadthalle Lauda auf. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf etwa 450 Personen begrenzt. Anmeldungen mit Überweisung des Betrags für das Catering werden in der Reihenfolge des Eingangs bis spätestens 15. Mai berücksichtigt. Ein entsprechendes Schreiben mit den genauen Modalitäten für die Anmeldung wird soweit wie möglich per Post verschickt oder kann auf der Homepage des MSG eingesehen werden (www.msg-lauda.de). Selbstverständlich gibt auch das Sekretariat (Telefon 09343/5012100) entsprechende Auskünfte.

Am Samstag, 20 Juli, folgt am MSG ein „Tag der offenen Tür“, zu dem die Bevölkerung willkommen ist. Ein vielfältiges Programm wird zahlreiche Einblicke in das Schulleben und Unterrichtsgeschehen eröffnen.

