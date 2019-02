Lauda/Schweigern.Nach einem Konzert vor vollem Haus im Kursaal in Bad Mergentheim wiederholt der Chor „Young Voices“ aus Lauda sein aktuelles Programm „Sound of Seasons“ nochmals am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Lauda sowie am Sonntag, 24. März, um 17.30 Uhr in der Festhalle im Boxberger Stadtteil n Schweigern. Bild: Christoph Seubert

