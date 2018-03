Welche Zielgruppen sind ansprechbar?

Anzeige

Eine sogenannte „Stakeholderanalyse Ländlicher Raum“ für Wittighausen erarbeiteten Teilnehmer aus unterschiedlichen Fachrichtungen.

Wittighausen. Die Definition von Zielgruppenpersonen im Hinblick auf eine Entwicklung der Gemeinde Wittighausen und des ländlichen Raums stand im Mittelpunkt einer sogenannten „Stakeholderanalyse“ im Wittighausener Ortsteil Poppenhausen.

Dazu hatten Tobias Greissing, Design Thinking Coach beim ZDI Mainfranken in Würzburg und Diplom-Designer aus Oberwittighausen, sowie Sandra und Christoph Bumm in deren „Wendelinshof“ geladen. Teilnehmer aus unterschiedlichen Fachrichtungen mit Bezug zum hiesigen ländlichen Raum waren MdB Alois Gerig, die beiden Bürgermeister Marcus Wessels (Gemeinde Wittighausen) und Björn Jungbauer (Gemeinde Kirchheim/ Unterfranken) sowie Vertreter unter anderem von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wie etwa der Kindertagesstätte in Unterwittighausen.