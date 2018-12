Weltmarktführer baut Kompetenzen aus

Die Firma Lauda hat jetzt die Akquisition der GFL Gesellschaft für Labortechnik bekanntgegeben. Für den Weltmarktführer ist dies bereits die dritte Übernahme.

Lauda-Königshofen/Burgwedel. Dienten die vorangegangenen Akquisitionen vorrangig der Erschließung neuer Geschäftsfelder im industriellen Umfeld, will Lauda mit GFL seine Kompetenzen im Bereich der Labortechnik ausbauen.

GFL ist ein deutscher Premiumhersteller und beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter. Mit dieser strategisch bedeutenden Akquisition steigert Lauda den Umsatz auf rund 90 Millionen Euro und den Personalstamm auf 500 Mitarbeiter.

In 150 Ländern aktiv

Seit mehr als 50 Jahren ist GFL als Laborgerätehersteller bekannt und in mehr als 150 Ländern aktiv. Das Portfolio des Unternehmens mit Hauptsitz in Burgwedel im Nordosten von Hannover umfasst Tiefkältegeräte, Wasserbäder, Schüttelwasserbäder, Wasser-Destillierapparate, Inkubatoren und Schüttelapparate. Anwender finden sich unter anderem in Forschungs-, Routine- und Speziallaboratorien in Medizin, Wissenschaft und Industrie. Alle Geräte von GFL werden in Deutschland entwickelt und gefertigt.

Die beiden Geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens, Ulrike Mischel und Dieter Bubel, werden im Unternehmen noch bis Mitte 2019 tätig sein, um einen reibungslosen Übergang und die erfolgreiche Integration sicherzustellen. Alle Mitarbeiter von GFL sollen von Lauda übernommen werden.

Angebot erweitern

Mit der Akquisition von GFL will Lauda das bestehende Produktangebot als Weltmarktführer von Temperiergeräten und -anlagen erweitern und die produkttechnischen Fähigkeiten von Lauda beispielsweise bei der Blechbearbeitung ausbauen. GFL wiederum wird vom starken, internationalen Vertriebsnetz von Lauda profitieren.

Ein positives Beispiel für eine gelungene Übernahme und Integration ist das Unternehmen Lauda Ultracool in der Nähe von Barcelona, das Lauda 2011 erworben hatte, dessen Eingliederung in die Lauda-Gruppe äußerst erfolgreich verlaufen ist. 2018 steuert die spanische Tochter, die auf die Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen industriellen Umlaufkühlern spezialisiert ist, auf ein Rekordergebnis zu. 2014 akquirierte Lauda Noah Precision (heute Lauda-Noah), einen führenden Hersteller von thermoelektrischen Peltier-Thermostaten an der Westküste der USA.

„Mit den Geräten von GFL entwickeln wir unser Produktprogramm konsequent weiter und stärken unser Portfolio im Bereich Labortechnik. Mit unserer starken Vertriebsorganisation und der weltweit für Temperierung bekannten Marke Lauda werden wir das Wachstum weiter vorantreiben und unsere Position als Weltmarktführer unserer Branche unterstreichen“, so Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter von Lauda. „Wir freuen uns sehr darauf, die Mitarbeiter von GFL persönlich in der Lauda-Familie zu begrüßen und werden den Standort Burgwedel gezielt ausbauen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018