Wenn Angst eine Methode ist

Lauda-Königshofen.War die Hitze tagsüber auch brutal, die Sommerabende waren bis jetzt grandios! Hoffentlich spielt auch beim dritten und letzten Freiluft-Kabarett- und Comedy-Wochenende der Saison 2018 im Weinhof Ruthardt in Lauda das Wetter mit. Das Programm sollte auf alle Fälle für einen gelungenen Tagesabschluss sorgen: Am Freitag, 24. August, sind Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter am Start, am Samstag, 25. August, Lutz von Rosenberg Lipinsky.

Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter präsentieren am Freitag, 24. August, „Kabarett im Doppelpack“ – eine junge, freche und abwechslungsreiche kulturelle Mischung aus politischer Satire, Parodie, Chanson und Literatur. Der Bottroper Polit-Kabarettist Benjamin Eisenberg und der Oberhausener Klavier-Kabarettist Matthias Reuter schöpfen aus ihrem Fundus stets aktueller Nummern und boxen sich durch die Themen der heutigen Zeit. Eisenberg verteilt verbale Seitenhiebe gegen Bundeswehreinsätze, Anti-Terror-Maßnahmen oder das ganz alltägliche Koalitionschaos. Reuter gibt „Saiten-Hiebe“ am Klavier in skurrilen jazzigen Liedern, und wirft mit seinen Geschichten und Gedichten einen kritischen Blick auf die Gesellschaft. Chaotisch wird’s, wenn sie zu zweit in den Kabarett-Ring steigen. Froh sein kann, wer mit einem blauen Auge davonkommt.

Lutz von Rosenberg Lipinsky gibt am Samstag, 25. August, einen Kurs mit dem Titel „Wir werden alle sterben – Panik für Anfänger“. Denn der Kabarettist sieht: Deutschland ist in Aufruhr. Jeden Morgen dieselbe Frage: Worüber regen wir uns heute auf? Und womit beginnen wir? Flüchtlinge oder Aldi-Toast? Politiker oder öffentliche Verkehrsmittel? Wer jagt dem Bundesbürger mehr Angst ein: Die Mehrwertsteuer oder die Ehefrau? Und jeden Abend dieselbe Sorge: Sind beide morgen noch da?. Viele Menschen sind von den zahlreichen Panikangeboten überfordert. Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen, denn er hat erkannt: Angst ist kein Zustand - es ist eine Methode.