Wer verschob den Einkaufswagen?

Lauda.Noch unklar ist der Hergang eines möglichen Verkehrsunfalls, der sich bereits am vergangenen Freitag, gegen 13.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Tauberstraße ereignete. Die Beteiligten äußern sich unterschiedlich zum Vorgang. So könnte der Fahrer eines Peugeot beim Ausparken aus einer Parklücke mit seinem Pkw gegen einen Einkaufswagen gefahren sein. Hierbei soll dieser gegen einen VW geschoben worden sein, so dass der Pkw leicht beschädigt wurde. Der Schilderung des Peugeot-Fahrers nach soll die Dame zum Einladen mit ihrem Einkaufswagen am VW gestanden haben und diesen gegen den Peugeot gedrückt haben. Eine Frau soll zudem das Geschehen beobachtet haben. Diese Frau und andere Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, 0 93 41 / 810, melden.